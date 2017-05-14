Serbest bırakılan 'mahrem imam'lardan 9'u tutuklandı

FETÖ'nün emniyetteki 'mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 13 kişiden 9'u, cumhuriyet savcısının itirazı sonucu yeniden yakalanarak tutuklandı.

FETÖ'nün emniyetteki 'mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 13 kişiden 9'u, cumhuriyet savcısının itirazı sonucu yeniden yakalanarak tutuklandı.

FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içindeki 'mahrem' yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda Bursa'da 26 Nisan günü 66 kişi yakalanmıştı. İki grup halinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü tutuklanırken, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Serbest kalan 13 kişiden 10'u hakkında cumhuriyet savcısının karara itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniden yakalanan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 66 kişiden 62'si tutuklanmış olurken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kalmış oldu.

