Seramiksan kupada da kazandı

VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde ilk yarısını Çanakkale Belediyespor galibiyetle tamamlayan Turgutlu temsilcisi Seramiksan, Kupa Voley'de 1. tur ilk maçında Sarıyer Belediyespor'u tie-break setinde 3-2 yenerek ikinci maç öncesi avantaj yakaladı.
VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde ilk yarısını Çanakkale Belediyespor galibiyetle tamamlayan Turgutlu temsilcisi Seramiksan, Kupa Voley'de 1. tur ilk maçında Sarıyer Belediyespor'u tie-break setinde 3-2 yenerek ikinci maç öncesi avantaj yakaladı.
Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 13-25, 25-20, 18-25 ve 15-11'lik setlerle sona erdi. Ev sahibi ekip maçtan sonra galibiyet sevincini seyircisiyle paylaştı. Bu müsabakanın rövanşı çarşamba günü oynanacak.
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Yavuz Aydemir x, Hakkı Demiralay xx
Seramiksan: Cansu xxx, Nizetich xxx, Meryem xxx, Desislava xx, Ceyda xxx, Tow Arnett xxx, Elif (L) xxx, (Sedef xx, Selime xx, Sıla xx)
Sarıyer Belediyespor: Esra xx, Selin xx, Eva xx, Arelya xx, Çağla xx, Alexis xxx, Funda (L) xx, (Rida xx, Zülfiye x, Melike x, Miniriye x)
Setler: 25-19, 13-25, 25-20, 18-25, 15-12
Süre: 119 dakika (24, 23, 26, 28, 18)