Şentop: 'Başkanlık sistemi 50 yıllık bir tartışma'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, başkanlık sisteminin 50 yıllık bir tartışma olduğunu söyledi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, başkanlık sisteminin 50 yıllık bir tartışma olduğunu söyledi.

Şentop, Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen 'Yeni Anayasa Yeni Türkiye' isimli konferansa katıldı. Başkanlık sisteminin 50 yıllık tartışma olduğunu ifade eden Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunu 1988'de de söylüyor. O zamanlar barajı aşmamış bir siyasi partinin il başkanı Cumhurbaşkanımız. Çıkan bir dergide 'Bize göre doğru olan, ideal olan başkanlık sistemidir' diyor. Niye çünkü içinden geldiği siyasi gelenek prensip olarak bu tezi savunan bir siyasi gelenek. Bunun yanında daha eskilerde de başkanlık ve hükümet sistemi tartışmasını görüyoruz. Yani yeni bir tartışma değil, 50 yıllık bir tartışma bu. Cumhurbaşkanımız ortaokula da giderken bu sistemi, başkanlık sistemini isteyen, savunan siyasetçiler varmış" dedi.



"CUMHURBAŞKANIMIZLA BİRLİKTE SAĞDAKİ ADAMI ETKİSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIK"

Türkiye'deki anayasal sistemi aynı aracı kullanmak isteyen iki sürücüye benzeterek "Cumhurbaşkanımızla birlikte sağdaki adamı etkisizleştirmeye çalıştık" diyen Şentop, sözlerine şöyle devam etti:

"Direksiyon kurslarında bilirsiniz sol taraftan başka sağ tarafta da aracı kumanda etmeye yönelik aparatlar var. Gaz pedalı, fren, debriyaj gibi. O aracı soldaki adam kullanıyor. Ama sağdaki istediği zaman araca müdahale ediyor. Bazen soldakinin fark etmeyeceği incelikte. İşte Türkiye'de darbeden sonra kurulan anayasal sistem böyle bir sistem. Bu araca anayasa dersek bütün olarak, bizim yeni anayasa dediğimiz şey bırakın bu sürücü kursu arabaları gibi değil, trafikteki normal araçlar gibi olsun demek istiyoruz. Yani sağ taraftaki araca hükmetmek için kullanılan aparatların söküp atılması gerekiyor. Böyle bir müdahalede en azından aracı normalleştirebiliriz. Soldaki seçilmiş iktidar siyasetçidir. Sağdaki vesayetçi, bürokratik oligarşinin temsilcisidir. Aynen o eğiticinin müdahalesi gibidir. Biz geldiğimiz günden beri Cumhurbaşkanımızla birlikte sağdaki adamı etkisizleştirmeye çalıştık. Siyasetin gücüyle, alanını büyüterek müdahale etmeye çalıştık. Zaman zaman etkisizleştirdik, daha sonra da aşağıya attık. Ama her ne kadar sürücüyü atsak da aparatlar duruyor. Onun için 15 Temmuz'da birileri bunu bildiği için kapıyı açıp sağ tarafa oturmak için teşebbüs ettiler. Ama milletimizle onları aşağıya attık. Fakat bu sağ taraftaki mekanizmalar durduğu müddetçe oraya niyetlenenler mutlaka olacaktır. Onun için yapılması gerekenler bu sağdaki mekanizmanın sökülüp atılmasıdır. Bu da hükümet sistemi değişikliğidir. 16 Nisan'da yapacağımız değişiklik bu sağ taraftaki mekanizmanın sökülmesi değişikliğidir."

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, konferansın ardından Edirne Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaret etti.

(Ahmet Cafer - Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı /İHA)