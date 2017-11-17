17.11.2017 20:20 Şenol Güneş'ten kadroda iki değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi ligde sahasında Akhisarspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda Lens ve Negredo'ya forma şansı verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi ligde sahasında Akhisarspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kadroda Lens ve Negredo'ya forma şansı verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Porto maçı öncesi ligde T.M Akhisarspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş kadroda revizyona gitti. T.M. Akhisarspor karşısında Portekizli futbolcu Pepe'nin sakatlığından dolayı forma giyemeyeceği bilinirken Güneş, Babel'in yerine Hollandalı Lens'e forma şansı tanıdı. Şenol Güneş, hücum hattında ise Cenk'i dinlendirerek, İspanyol oyuncu Negredo'ya görev verdi. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ilk golünü Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda atan Alvaro Negredo, T.M. Akhisarspor karşısında sahada olacakken, sakatlığı sebebiyle sahada olmayacak deneyimli savunma oyuncusu Pepe'nin yerine ise Şilili Medel görev alacak.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)

