Şenol Güneş'le ilgili soru kızdırdı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in takımdan ayrılacağı haberlerine tepki göstererek 'Bu haberleri kasten çıkarıyorlar. Bırakın da önce şampiyonluğu garantileyip, sonrasında bunun mutluluğunu yaşayalım' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in takımdan ayrılacağı haberlerine tepki göstererek "Bu haberleri kasten çıkarıyorlar. Bırakın da önce şampiyonluğu garantileyip, sonrasında bunun mutluluğunu yaşayalım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi'yle birlikte, siyah-beyazlı takımın antrenmanı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündeme dair ifadeler kullanan Orman, "Artık sezonun sonuna geldik. Çok heyecanlı bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA, yorulduk açıkçası. Geçen gün hesap yaptık, 55'e yakın maç yapmışız. 34 lig, 12 Avrupa, 7 Türkiye Kupası, 5 özel maç. Yoğun bir tempoydu ama artık sonuna geldik. Taraftarlarımızın takıma ilgisi çok fazla. Hemen hemen her maçı full oynadık. Gaziantep'te de çok büyük bir talep var. Ben de çok istedim. Güneydoğu'da Beşiktaş'ı görmek isteyen çok taraftarımız var. O Bölgede çok insanımız var. Gaziantepspor'dan rica ettik. Onlar küme düştüler. Gösterdikleri iyi niyetten dolayı teşekkür ederim. Bütün stadı Beşiktaş'a açtılar. Herhalde 36 bin kişi olacak ve orada bir rekor kıracağız. Tüm tribünü açtılar, bilet kotası yok. Biletleri Gaziantepspor satacak. Bütün taraftarlarımızı pazar günü orada bekliyoruz. Bütün Anadolu'daki insanlarımız gelsinler, inşallah hep beraber şampiyonluğu orada kutlayacağız. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Gaziantep'te bu işi kesinleştirip inşallah Vodafone Arena'da kupayı kaldırırız" dedi.



"BENİM ÖNCELİĞİM 3. YILDIZ DEĞİL, ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK"

Şampiyonluk kupasının ne zaman alınacağına dair herhangi bir planlarının olmadığını söyleyen Orman, "Önceliğimiz şampiyonluğu kesinleştirip 2 ene üst üste şampiyon olmak. 3. yıldızı taraftarımız çok önemsiyor ama Türkiye'de sadece bize nasip olan Ay-Yıldız'ın yıldızı var bizde. Benim önemsediğim üst üste 2 sene şampiyonluğa ulaşmak. Vodafone Arena'da 2. sene kupayı kaldırmak" diye konuştu.



"RAKİPLERİN HOCA SIKINTISI KONUŞULMUYOR, ŞENOL HOCA KONUŞULUYOR"

Şenol Güneş'in takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere tepki gösteren Orman, "Az önce Ahmet abiye söyledim. Biz ikimiz de Karadenizliyiz. Şenol Hoca'yla anlaştığımız zaman Karadenizliler'i getiriyorlar diye laf ettiler. Şampiyonluk yarışında inişler çıkışlar oluyor. 2 maç kötü gitsen farklı konuşmalar çıkacak. Şu anda üst üste 2. şampiyonluğa gidiyoruz. 2 ezeli rakibin 10 puan üzerinde farkla şampiyon olacağız inşallah. 2 rakibimizin hoca sıkıntısı var, bunlar konuşulmuyor, Beşiktaş şampiyonluğa giderken Şenol Hoca konuşuluyor. Beşiktaş taraftarı yemiyor bunları. Şampiyonluk yaşanacağı dönemde bu mevzu mu yani. Gündem yaratmak için ağzı olan konuşuyor. Geçenlerde Ahmet Abi, yüzde 100 anlaşacağız demiş. Bunu daha nasıl açıklayacağız. Hocanın 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'tan ayrılması için ne sebep olabilir. 2 sene üst üste şampiyon olmuş, mutlu, bizimle aile ilişkisi var, benimle abi-kardeş ilişkisi olduğunu herkes bilir. Böyle olmuş, şöyle olmuş deyip olayı başka yerlere çekmeye çalışanları kınıyorum. Art niyet var. Sabah kalkıyoruz, 'Şenol hoca gitti mi?'. Şenol hoca nerede, bakın burada" ifadelerini kullandı.



"HOCAYLA KONUŞACAĞIZ AMA ÖNÜMÜZDEKİ SEZONU KONUŞACAĞIZ"

Şenol Güneş'le sezon sonunda oturup konuşacaklarını söyleyen Orman, "Biz hocayla önümüzdeki sezonun transferlerini konuşacağız, kamp için nereye gidilecek diye konuşacağız. Sezon sonu tabii ki hocayla konuşacağız. Geçen sene de konuştuk. Bir sezonun içinde eksiklikler, yanlışlıklar oluyor mu, oluyor. İdari manada konuşacağız. Konuşacağız deyince ayrılık konuşması olmuyor. Bu bir planlama, değerlendirme konuşması. Beşiktaş'ta çıta her sene daha da yukarıya çıkıyor. Beşiktaş'tan insanların artık beklentisi üst üste 3. şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak, çeyrek final, yarı final. Bunları konuşacağız. Bunları konuşacağız deyince, kontrat mı konuşacağız manasına geliyor. Ama Beşiktaşlılar şunu bilsin, Beşiktaş'ı yöneten, görev yapan herkes iyi niyetiyle işlerini yapıyorlar. Aramızda fitne fesat bir durum yok. Buna kimse inanmasın, zaten de inanmıyor" açıklamasında bulundu.



"FATİH TERİM'E DE AYIP EDİYORLAR"

Şenol Güneş'in Milli Takım'a gideceği yönünde çıkan haberlere tepki gösteren Fikret Orman, "Hem Şenol Hoca'ya ayıp hem Fatih Terim'e ayıp. Milli Takım'ın başında Türkiye'nin en önemli hocalarından birisi var. Lig bitecek milli maçlar başlayacak. Daha maçlar başlamadan Fatih Hoca'yla alakalı tartışma konuları yaşanıyor. Tek taraflı değil, iki taraflı bu olay. Şenol Güneş'i de tanıyan bilir. Öyle arkadan işler yapan bir mizacı yoktur. Bize gelirken bile Bursa'yla ilişkisi bitmeden görüşme talebinde bulunmadık kendisiyle. Bulunsaydık da görüşmezdi bizimle. Şimdi diyorlar ki Milli Takım Nereden çıktı milli takım. Hoca'ya sordular mı hiç Milli Takım'a gitmek istiyor mu? Rakiplerimizi örnek gösteriyorum ama onları hedef göstermek için değil? Şu anda problemi olan takım Beşiktaş mı, rakipleri mi? Onların hocası kalacak mı, gidecek mi tartışmaları varken, Beşiktaş'ın kontratlı hocası neden tartışılıyor. Sebep ne, onu anlamaya çalışıyorum. Bir konuyla alakalı 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi cevap verir. Ama her seferinde bunu anlatıyorum ben. Gündem yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi konuşacaklar, çok gizli CIA bilgileri elde ettik gibi konuşacaklar. Millet bunlara gülüyor" ifadelerini kullandı.



"TALİSCA'NIN SÖZLEŞMESİNİN UZATIMINI YAPTIK"

Talisca ve Aboubakar'ın durumlarıyla ilgili olarak konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Talisca ve Aboubakar'la ilgili açıklama yapmıştık. Talisca'nın sözleşmesinin uzatımını resmi olarak yaptık. Aboubakar'la ilgili olarak niyetimiz de belli. Beşiktaş taraftarlarına söylüyorum, bu haftadan sonra her yerde transfer haberleri başlayacak. Bizim ilk hedefimiz şampiyonluk. Buralara nasıl geldiğimizi biz iyi biliyoruz. Bir de biz yaşayalım bir sevinci. Hevesimizi kursağımızda bırakmayın. Beşiktaş'ın çok iyi oturmuş bir kadrosu var. Çok iyi planlanarak hareket edilen bir kulüp burası. Onun için Beşiktaş taraftarı önce bir mutluluğunu yaşasın. Taraftar mutluluğu hak ediyor. Bütün maçlar kapalı gişe. Kombineler satışa çıktığı anda bitiyor, en az 2, 3 bin kişi kalıyor sırada. Sabah 4'te sıraya girmişler. Özellikle yorumculardan sizin şahsınızda ricam, bırakın Beşiktaş mutluluğunu yaşasın" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş / İHA)