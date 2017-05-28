Şenol Güneş'le 2 yılda 2 şampiyonluk

Beşiktaş, 2016-17 sezonunun 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek 15. şampiyonluğuna ulaşırken, Teknik Direktör Şenol Güneş de kariyerinde üst üste ikinci şampiyonluk sevinci yaşadı.

Beşiktaş, 2016-17 sezonunun 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek 15. şampiyonluğuna ulaşırken, Teknik Direktör Şenol Güneş de kariyerinde üst üste ikinci şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bilic'in siyah-beyazlı takımla yollarını ayırmasının ardından 2015-2016 sezonunda takımın başına geçen Şenol Güneş, Beşiktaş'a iki yılda büyük başarılar kazandırdı. İlk sezonunda şampiyonluk kupasına kaldıran tecrübeli teknik adam, bu sezon da ligin bitimine bir hafta kala zaferini ilan etti.



3 TÜRK TEKNİK ADAM ZAFERE ULAŞTI

Beşiktaş'ın 15 şampiyonluğunun sadece 3'ü yerli teknik adamların yönetiminde kazanıldı. Diğer 12 şampiyonluk ise yabancı teknik adamların yönetiminde yaşandı. Siyah-beyazlılar, 1957-58 sezonunda Eşref Bilgiç ile şampiyon olurken (2002 yılında tescil edildi), 2008-09 sezonunda ise Kara Kartal, Mustafa Denizli ile zafere ulaşmıştı. Beşiktaş 2015-16 ve en son 2016-17 sezonunda da Şenol Güneş ile birlikte şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 4 kez Yugoslav, 3 kez İngiliz, 1'er kez de Macar, Alman ve Rumen hocalarla şampiyonluk yaşamıştı.

