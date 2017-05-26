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Şenol Güneş'in muhteşem 12'si
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Şenol Güneş'in muhteşem 12'si

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon boyunca kadrodaki 12 isimden maksimum verimi alırken, sene içerisinde bu oyunculardan hiç vazgeçmedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon boyunca kadrodaki 12 isimden maksimum verimi alırken, sene içerisinde bu oyunculardan hiç vazgeçmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor deplasmanından alınacak puanla şampiyonluğunu 1 hafta önceden ilan etmeye hazırlanan siyah-beyazlı takımda sezon boyunca takımını sırtlayan oyuncular, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en önemli silahları olarak gösteriliyor.

TOLGA BAŞLADI, FABRİ BİTİRDİ
Sezonun ilk iki maçında kaleyi kaptan Tolga Zengin'e veren Teknik Direktör Şenol Güneş, 3. haftadan itibaren kaleyi yeni transfer Fabri'ye emanet etti. Karabükspor maçıyla birlikte başarılı kurtarışlarıyla deneyimli çalıştırıcının vazgeçilmezi haline gelen Fabri sadece sahada değil, taraftarla da kurduğu bağ ile siyah-beyazlıların en sevilen isimleri arasına girdi. Fabri 42 maçın tamamında ilk 11'de yer aldı. Fabri için sezon kariyerinde alacağı ilk kupayla tamamlanırsa, İspanyol eldivenin yılın en iyi kalecisi de olması bekleniyor.

SAVUNMA HATTI SALLANDI AMA DURULDU
Marcelo Guedes sezona, savunmanın patronu olarak başladı. Brezilyalının tamamlayıcısı ise kendisini aşan Dusko Tosic oldu. Marcelo 44 maç oynadığı Beşiktaş formasıyla ilk 11'de yerini alırken, ligde rakip ağlara ise 3 gol kaydetti. Sırp savunmacı Tosic ise oynadığı 38 maçın tamamında ilk 11'de başladı. Tosic 1 gol kaydetti 2 asist yaptı.
Beklerde ise solda Adriano, Caner'in talihsiz sakatlığı sonrası siyah-beyazlıları tüm kulvarda sırtladı. Brezilyalı sol bek ilerlemiş yaşına rağmen sadece kendi görevini değil, tecrübesiyle takımın liderlerinden oldu. Adriano 43 maçta forma giydi 2 gol attı 4 asist yaptı.
Andreas Beck'in önceki sezon kapattığı sağ beki elinden alan Gökhan Gönül ise sakatlıklardan kurtulduktan sonra formayı kimseye vermedi. Siyah-beyazlıların sağ bekinde eski formuna geç de olsa kavuşan tecrübeli futbolcu, Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasında devam etti. Gökhan, sezonu 36 maç ve 1 gol 1 asistle devam ettiriyor.

KAPTAN ATİBA
Beşiktaş'a transfer olduğu günden bugüne kadar orta sahanın hatta takımın gizli kaptanı Atiba Hutchinson oldu. İlerlemiş yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Atiba için ayrı parantezle açılmalı...
Kanadalı futbolcu sezon boyunca Şenol Güneş'in tahtaya yazdığı ilk isim oldu. Atiba, 41 kez siyah-beyazlı formayı giydi ve 2 kez ağları sarstı. Başarılı oyuncu 4 de asist yaptı. Trabzon deplasmanında attığı gol hafızalardan kaybolmazken, Kanadalı'nın ekürisi Oğuzhan Özyakup ise 38 maçta forma giydi, 4 gol attı 7 asist yaptı. Siyah-beyazlıların orta sahasının jokeri olarak bilinen Tolgay Arslan ise kendisinden beklenilenin fazlasını yaptı.

RICARDO VE TALISCA'NIN HİKAYESİ
Siyah-beyazlıların yaşlı kurtlarından Ricardo Quaresma, gençlik dönemlerindeki istatistiklerini yakalamış durumda. Portekizli, takımına oynadığı 44 maçta 6 gol ve 16 asitlik katkı yaptı. Ricardo, takımın liderlerinden ve en önemli isimlerinden biri olarak öne çıktı. Brezilyalı Anderson Talisca da siyah-beyazlı takımla kendini aşanlar listesinde ilk sırada yer buldu. Brezilyalı hücum oyuncusu Beşiktaş formasıyla rakip fileleri 15 kez havalandırdı, 6 da asist yaptı. Bu iki futbolcu Şenol Güneş'in hücumda en çok güvendiği isimler arasında. Ancak ikinci yarıda takıma dahil olan Ryan Babel ise onlardan geri kalmadı ve oynadığı oyun, attığı 7 gol ve 2 asistle yıldız isimler arasına adını yazdırdı.

CENK VE ABOUBAKAR ATTI, RAKİPLER BAKTI
Sezon bitmeden kariyer rekorlarını kıran iki isim Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar oldu. Siyah-beyazlı gol makinesi milli futbolcu oynadığı 44 maçta 22 gol attı ve 4 asist yaptı. Cenk, Benfica ile Vodafone Arena'da oynanan ve takımı adına kaydettiği jeneriklik gol ile sezona damga vurdu.
36 maçta formasını giydiği Beşiktaş'a 18 gollük katkı yapan Vincent Aboubakar ise 1 gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak. Kamerunlu 4 asistle de takımına katkıda bulundu. Başarılı golcünün golleri sezona damga vursa da gördüğü kırmızı kartlar bir nebze başarısını gölgeledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Fabri, Marcelo, Adriano, Tosic, Gökhan Gönül, Quaresma, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Cenk ve Aboubakar'dan en yüksek verimi aldı. Bu 12 oyuncu ise takımlarına bağlılıkları ve sergiledikleri oyunla, siyah-beyazlıları şampiyonlukta emin adımlarla yürümesine sebep oldu.
(Doğan Gündoğdu/İHA)

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