Şenol Güneş'in 500. lig maçında derbi sevinci

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig kariyerindeki 500. maçına çıktı. Güneş'in ekibi, bu anlamlı maçta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig kariyerindeki 500. maçına çıktı. Güneş'in ekibi, bu anlamlı maçta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Türkiye'nin en tecrübeli teknik direktörlerinin başında gelen Şenol Güneş, Galatasaray deplasmanında 500. lig maçına çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, takımının TT Arena'da ezeli rakibini 1-0 yenmesiyle ayrı bir mutluluk yaşadı.
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