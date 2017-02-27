Şenol Güneş'in 500. lig maçında derbi sevinci

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig kariyerindeki 500. maçına çıktı. Güneş'in ekibi, bu anlamlı maçta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig kariyerindeki 500. maçına çıktı. Güneş'in ekibi, bu anlamlı maçta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye'nin en tecrübeli teknik direktörlerinin başında gelen Şenol Güneş, Galatasaray deplasmanında 500. lig maçına çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, takımının TT Arena'da ezeli rakibini 1-0 yenmesiyle ayrı bir mutluluk yaşadı.

