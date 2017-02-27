Şenol Güneş derbi ilk 11'ini belirledi

Ezeli rakip olan Galatasaray ile Beşiktaş Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacak. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, lig'in 22. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. İki takımda liderlik yarışı için kıyasıya mücadele edecek. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları....

Spor Toto Süper Lig'de ilklerin derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Vodafone Arena'da oynanan derbide ilk yarıda Galatasaray fırtınası esti, ikinci yarıda Kartal kanatlandı, dört golün sahne olduğu derbide kazanan çıkmadı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçına çıkıyor. 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynanacağı TT Arena, heyecan dozu yüksek bir maça sahne olacak. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek.

Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Volkan Bayarslan'ın da dördüncü hakemliğini üstlendiği maç beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TAN TARAFTARLARINA DERBİ UYARISI

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü deplasmanda yapacakları Galatasaray derbisiyle ilgili taraftarlarına uyarılarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş taraftarının bireysel olarak Türk Telekom Arena'ya gitmemeleri istendi.

Misafir takım taraftarlarının maç günü Vodafone Arena'da toplanacağının belirtildiği açıklamada, "Deplasmanda oynayacağımız derbi maçta Beşiktaşımıza destek verecek taraftarlarımızın maç günü saat 14.30'da Vodafone Arena'da bir araya gelmeleri gerekmektedir. Türk Telekom Arena'ya hareket saati 15.30'dur. Derbiye taraftarlarımızın bireysel olarak gitmemelerini önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY, DERBİLERDE KAZANMAYI UNUTTU

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki derbi karnesi beklentilerin çok uzağında.

Şampiyonluk yarışında kalabilmek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda olan sarı-kırmızılı ekibin, çıktığı son 7 derbide galibiyet alamaması dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da, 6'sı ise Süper Lig'de olmak üzere son 7 maçını galip tamamlayamayarak kötü bir seriye imza atmış oldu. Galatasaray, bu 7 maçta 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

SON DERBİ GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray, son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta Türk Telekom Arena'da 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Lig maçlarında 3 galibiyet ile 3 beraberlik alan Galatasaray, TFF Süper Kupa karşılaşmasında ise normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 sonlanan müsabakayı penaltı atışları sonunda üstün tamamlayabildi. Bu maçlarda 4 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, ağlarında ise 9 gole engel olamadı.

TÜRK TELEKOM ARENA'NIN KARNESİ İYİ

Galatasaray, 2011 yılı ocak ayında açılışı yapılan yeni stadı Türk Telekom Arena'da oynadığı derbi maçlarda taraftarının yüzünü güldürdü.

Türk Telekom Arena'da bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 13 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 3 kez rakiplerine yenildi ve 2 kez de eşitliği bozamadı.

Yeni stadındaki ilk derbisinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen sarı-kırmızılıların, 2012-13, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında sahasındaki tüm derbileri kazanması dikkati çekti.

Galatasaray, 2011-2012 sezonunun normal bölümündeki iki derbisini de galip tamamlarken, play-off etabı olan Süper Final'de Fenerbahçe'ye yenilip, Beşiktaş'la berabere kaldı.

Bu sezon sahasındaki ilk derbisine Beşiktaş önünde çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon ise evinde Fenerbahçe ile berabere kaldı, Beşiktaş'a ise mağlup oldu.

Türk Telekom Arena'daki 13 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kendi kalesinde 13 gol gördü.



DEPLASMAN BEŞİKTAŞ'TAN SORULUR

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek derbi müsabakası öncesi, siyah-beyazlı ekibin deplasman performansı dikkati çekiyor.

Ligde en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde 47 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, deplasman maçlarından en fazla puan çıkaran ekip konumunda.

Bu sezon ligde 11 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, hanesine 21 puan yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, rakip sahada oynadığı 11 karşılaşmada fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ BEŞ DEPLASMANDA KAYIP YAŞADI

Beşiktaş, ligde çıktığı 5 deplasman müsabakasında kayıp yaşarken, rakip sahalarda 12 puan bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor (2-2), Gençlerbirliği (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) deplasmanlarında ikişer puan bırakırken, Kasımpaşa (1-2) ile son olarak da Kardemir Karabükspor (1-2) maçlarında rakiplerine boyun eğdi.



GALATASARAY İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ

Derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'ın iç saha maçlarında aldığı istikrarsız sonuçlar dikkati çekiyor.

Seyircisi önünde sergilediği başarılı performansla bilinen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise iç sahada beklentilerin uzağında kaldı.

Türk Telekom Arena'da 10 lig maçına çıkan Galatasaray, 7 kez galip gelirken, 3 kez rakiplerine boyun eğdi ve hiç berabere kalmadı. Bu maçlarda 25 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 9 gol gördü.

İÇ SAHADA KRİTİK KAYIPLAR

Galatasaray, bu sezon seyircisi önünde kaybettiği kritik maçlarla dikkati çekti.

Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 8. haftada Trabzonspor'a sahasında 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşarken, bu sonuç kötü gidişin de habercisi oldu.

Sarı-kırmızılılar, 10. haftada ise lig lideri olarak Türk Telekom Arena'ya gelen ve yenmesi durumunda zirveye ortak olacağı maçta Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak iç sahada ikinci önemli darbesini aldı.

Trabzonspor yenilgisiyle başlayan süreçte Galatasaray, deplasmandaki Fenerbahçe derbisi de dahil olmak üzere 4 maçta 3 mağlubiyet alarak bir anda zirvenin 9 puan gerisine düşmekten kurtulamadı.

Galatasaray, son deplasman yenilgisini 20. haftada 2-1'lik skorla Kayserispor'a karşı yaşadı. Kazanması durumunda lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürüp, Medipol Başakşehir'in averajla üzerinde ikinci sıraya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, yine kritik bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bu yenilgi, Galatasaray'a zirve yarışında önemli bir darbe olurken, teknik direktör Jan Olde Rikerink'in de kredisini bitirdi. Kayserispor maçının ardından Riekerink'le yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, takımın başına Igor Tudor'u getirdi.