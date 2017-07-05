Şenol Güneş de kontrolden geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibi sağlık kontrollerinden geçti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibi sağlık kontrollerinden geçti.

Şenol Güneş ve ekibi, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Şenol Güneş ve teknik ekibin, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

