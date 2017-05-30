Şenol Güneş: Bu tam bir ahlaksızlıktır

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçı sonrasında Mevlana'nın sözlerinden birisini söylediğini belirterek, 'Gülü, gülene ver' dedik, bu sözden ne anlamlar çıkardılar, hayret ediyorum. Bu tam bir ahlaksızlıktır' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçı sonrasında Mevlana'nın sözlerinden birisini söylediğini belirterek, "Gülü, gülene ver" dedik, bu sözden ne anlamlar çıkardılar, hayret ediyorum. Bu tam bir ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

Ümraniye'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş, baskının yaratıcılığı ortaya çıkarmayı engellediğini söyleyerek, "Başarıyı da başarısızlığı da gören, kötülüğü de, iyiliği de gören bir kişiyim. 50. yılımı kutluyorum. 1967'de futbola başladım, 1987'de bıraktım. 1977'de evlendim. Trabzon'daki evimin kapı numarası da 7. 7'nin hayatımda önemli yeri var. 7'den 70'e birçok şeyi yaşadım. Geriye dönüp baktığınızda 'nereden nereye' diyebilirsiniz. Lig henüz bitmedi, şampiyon olduk. Maçın gecesi hiç uyumadım, bu gece 5 saat uyudum. Tamer Hoca'nın ayrıldığını, benim beyanatlar verdiğimi görüyorum gazetelerde. Dün başkan ve Ahmet Bey'le kısa konuştum. Ben daha kendime gelmeden, arkadan önden darbe gelince düşünme şansım olmadı. Hocalarla, personelle, herkesle konuşacağım. Burada çaycıdan aşçıya herkesin emeği var. Herkesle konuşup hem teşekkür edeceğim, hem fikirlerini soracağım. Kendimle ilgili de karar vermedim. Burada seviliyorum, burayı da seviyorum. Trabzon'da da Bursa'da da seviliyordum ve o camiaları da seviyorum. Bu işlerde sevgi ve saygının ön plana çıkması gerekiyor. Profesyonel olurken insanlık değerlerini kaybetmemek gerekiyor. Ülke yönetiminde de bu var. Kanunları, yönetmelikleri değiştiriyoruz ama kendimizi değiştirmiyoruz" diye konuştu.



"GELECEK, GEÇMİŞTEN DAHA ÖNEMLİ"

Daha büyük başarıla imza atmanın gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, "Gelecek, geçmişten daha önemli. Bana birçok fotoğraflar atılıyor. Bunları unutmuyorum ama geçmişe takılmak istemiyorum, geleceğe bakacağız. Çünkü gelecekte başarı var. İyi düşüneceğiz ama düşünmekten daha çok yapacağız. Herkes düşünüyor ama kimse bir şey yapmıyor. Atatürk'ün dediği gibi; zeki, çevik, çalışkan ve ahlaklı sporcular yetiştirmeliyiz. Önemli olmayı değil değerli olmayı ön planda tutuyoruz. Başarı ve başarısızlık yerine fikirler üzerinden mesajlar veriyoruz. Fenerbahçe maçında berabere kaldıktan sonra 'Bütün programımızı çöpe atamayız' demiştim. Bugün, 2. olarak da buraya gelebilirdim. Doğrular bizi bir yere getirmiyorsa, o zaman kendimizi sorgularız. Futbol ahlaklı insanların işidir. Bunu bozmak isteyenleri aramıza sokmayalım. Futbol iyiyse herkesin katkısı vardır" dedi.



"TARAFTAR BİZİ DÜŞERKEN AYAĞA KALDIRDI"

Bazen ölümle hastalıkla ilgili olarak mesajlar verildiğini ve bunu doğru bulmadığını söyleyen Güneş, "Gaziantepspor maçının ardından Başkanın kızının ağlarken görüntüsünü izledim sonradan ve ben de ağladım. Bu kitlelerin adına çalışıyorum. Dolayısıyla taraftarın üzülmesini istemiyorum. Taraftarlar, kaybetse de yanında olmalı. Bunu Beşiktaş taraftarı bize yaptı, düşerken ayağa kaldırdı. Son maçta oyuncular beni kaldırırken, Mevlana'nın sözlerini kullandım. Ama bunları yanlış yerlere çektiler. Eşime de söyledim. Kendisine çiçek gönderdim. Çiçeğin kartında "Gülü gülene ver, kalbini sevene ver, sevmek güzel şeydir, kıymet bilene ver' yazdım. Buradan neler çıkardık, ne anlamlar çıkardılar. Biz ne söylüyoruz, ne anlam çıkarıyorlar. Bu ahlaksızlıktır" diyerek, 'Gülü, gülene ver' sözünün FETÖ'PDY lideri Fettullah Gülen'e mal edilmesine tepki gösterdi. Güneş, bu kelimeyle ilgili olarak "Burada 'gülen' kelimesinin gülmekten geldiğini de sözlerine ekledi.



"MEVLANA'NIN BİRÇOK LAFINI KULLANIRIM"

Mevlana'nın çok önemli sözlerinin olduğunu ve birçoğunu kullandığını söyleyen Güneş, "Yaşamak için çalışıyorsun, neden kendini çalışarak öldürüyorsun. Tam bana göre bir laf. Yaşamak için çalışıyorsun ama çalışarak kendini öldürüyorsun. 'Madem gidecektin, neden gelecekten bahsettin.' 'Değişikliğe kucak aç, değerlerini kaybetme.' Öyle bir yere tutun ki, sürüye sürüye seni cennete götürsün.' Bu lafı Trabzon'da kullandım. Trabzonspor'u çok seviyorum; "Sevdiğini düşünen hep yanar, sevdiğini düşünmeyen neye yarar." Bu cümleyi de başka yerlere çektiler. Ben sevdiğimi düşünüyorum ama burada da işimi yapıyorum. Bu lafı nereye çektiler. 2 sene önce bir laf söyledim, beni Trabzon'a gönderdiler. Ben bu kulübü çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş / İHA)