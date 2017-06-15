Şenol Güneş, 2 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın Teknik Direktör Şenol Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Teknik Direktör Şenol Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Son iki sezonda üst üste Beşiktaş'ı şampiyon yapan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla sözleşme uzatıyor. Tecrübeli hocanın menajeriyle görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, büyük ölçüde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamayı birkaç gün içinde yapması bekleniyor.

