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Nüket Belsan Taşören

Senin adın Agâh olsun

Gaffar Okan sır...Üzeyir Garih de... Hani Kenedy ' si var ya ABD 'nin... Bizdeki sır olaylar ilginç bağlantılar o kadar fazla ki... En fazla operasyon yapılan coğrafyadayız kaldı ki operasyon yapana da operasyon yapıyorlar... Oyun içinde oyun...
Game ( Oyun) diye bi filmi vardı Michael Dougles ' ın... Aynı öyle işte... Herkes ama herkes işin içinde... Ve Trump Show gibi izliyorlar kurguladıkları oyunu...
Karamsar bir tablo çizmek istemem lakin "uyanık"olmak oyunu çözüp strateji geliştirmek şart... Agâh ( uyanık) ismi silinip gitti ya toplumdan, Berkecan' lar Pelinsu 'lar çok apolitik kaldılar bu anlamda... Kurtuluş Savaşı zamanında anlatılır ya çocuklara verilen isimler : İslam , Mücahit, Gazanfer falan diye... Tınısı mühim isimlerin... Kişiliğimizi fısıldıyor aslında hayatımız boyunca bizim kulağımıza...
Gaffar Okan sır... Üzeyir Garih de... Çözebilen beri gelsin denî dünyanın desiselerini... Halbuki aynanın arkasındaki sır, göstermez mi hiç bize yüzümüzü? Gösterir elbet de... Temiz olması şart ki görüş bulanık olmasın ya da lunaparktaki aynalar gibi eğip bükmesin salt gerçeği...
Bir de ne olursa olsun gerçekle yansımayı da karıştırmamak lazım birbirine... Adem aynasındaki yanıltıcı/ sahte görüntülere bakıp da hakikati unutmamak...
Turgut Özal hâlâ sır... Uğur Mumcu da... Recep Yazıcıoğlu da... Hani sırlarla dolu şu alemde... Birazcık "agâh" olabilme dileklerimle...
Nüket Belsan Taşören

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