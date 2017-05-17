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'Seni de öldüreceğim kendimi de' deyip patlatmış
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'Seni de öldüreceğim kendimi de' deyip patlatmış

Antalya'da birlikte yaşadığı kadının evini dinamit ile patlatan eski madenci ve kadının cenazeleri, polisin 8 saatlik incelemesinin ardından evden çıkarıldı. Olay sırasında dairede bulunan kadın, ikilinin uzun süre tartıştığını ve zanlının 'Seni de öldüreceğim kendimi de' sözlerini duyduğunu söyledi.

Antalya'da birlikte yaşadığı kadının evini dinamit ile patlatan eski madenci ve kadının cenazeleri, polisin 8 saatlik incelemesinin ardından evden çıkarıldı. Olay sırasında dairede bulunan kadın, ikilinin uzun süre tartıştığını ve zanlının "Seni de öldüreceğim kendimi de" sözlerini duyduğunu söyledi.
Olay bugün Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesindeki TOKİ Konutlarında 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Sabah saat 5.30 sıralarında büyük bir patlama sesinin geldiğini duyan bina sakinleri hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri, binanın çevresini güvenlik şeridiyle çembere aldı. Patlamada Nurcan Demiröz (44) ile birlikte yaşadığı Mustafa Alper'in (49) hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamanın evin holü ile kapı girişinde oluştuğu ve dinamitten kaynaklandığı tespit edilirken olayda hayatını kaybeden Mustafa Alper'in uzun süre taş ocaklarında dinamit patlatma işinde çalıştığı öğrenildi.

"SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM KENDİMİ DE"
Patlama sırasında aynı dairede bulunan ve olaydan yaralanmadan kurtulan Nalan C. ise ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Nalan C.'nin, polise verdiği bilgide Demiröz ve Alper'in sabaha karşı uzun süre tartıştığını ve zanlının, "Seni de öldüreceğim kendimi de" sözlerini duyduğunu, patlama anında arka odada bulunması nedeniyle yaralanmadığını ve hemen dışarı çıktığını söylediği öğrenildi.

NURCAN DEMİRÖZ'ÜN İKİ KIZI OLAY YERİNDE FENALIK GEÇİRDİ
Acı haber üzerine olay yerine gelen Nurcan Demiröz'ün kızları fenalık geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen kardeşler daha sonra olay yerinden uzaklaştırdı.
Mustafa Alper ve Nurcan Demiröz'ün cenazeleri ise polis ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik incelemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Saatlerdir evlerine giremeyen bina sakinleri ise 8 saatlik bir bekleyişin ardından dairelerine girebildi.
Olay, savcılık ve Asayiş Şube Müdürlüğünce çok yönlü olarak sürdürülüyor.
(İsa Akar-Harun Erdoğdu/İHA)

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