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Şengül öğretmeni sevgilisi aşağı itmiş
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Şengül öğretmeni sevgilisi aşağı itmiş

Öğretmen Şengül Karaca'nın evinin penceresinden düşerek ölmesiyle ilgili soruşturmada savcılık, Karaca'yı sevgilisi Hasan Aydın'ın pencerende iterek attığını tespit etti.

Öğretmen Şengül Karaca'nın evinin penceresinden düşerek ölmesiyle ilgili soruşturmada savcılık, Karaca'yı sevgilisi Hasan Aydın'ın pencerende iterek attığını tespit etti.
İstanbul'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Şengül Karaca 4 Mayıs 2017'de dördüncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya dair yapılan incelemelerde, iki görgü tanığı öğretmenin pencereden atıldığını iddia etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca öğretmen Karaca'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Metin Kantar tarafından hazırlanan iddianamede, Şengül Karaca'nın ağabeyi Yalçın Karaca 'şikayetçi' olarak yer alırken, olay günü Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanan Hasan Aydın 'şüpheli' olarak yer aldı.
İddianamede Şengül Karaca ile Hasan Aydın'ın aynı evde yaşadıkları ve olay günü okul çıkışı buluşarak yemek yiyip alkol aldıkları belirtildi. İkilinin daha sonra eve gittikleri ve burada tartıştıkları, bu tartışma sırasında Karaca'nın arkadaşlarına sosyal medyadan şiddet gördüğüne dair mesaj attığı ifade edildi. Saat 02.00 sıralarında Karaca'nın evin penceresinden aşağı düştüğü anlatılarak, kaldırıldığı hastanede düşmeye bağlı olarak öldüğüne değinildi.

TANIĞIN İFADESİ SORUŞTURMANIN YÖNÜNE DEĞİŞTİRDİ
Soruşturma aşamasına tanık olarak dinlenen Ertuğrul Karakaş'ın ifadesi olayın seyrini değiştirdi. Karakaş ifadesinde, "Olay günü 01.45-02.00 sıralarında eve geçtiğim sırada bir binanın önünde yukarı doğru bakan bir çocuk gördüm. Bunun üzerine ben de yukarı baktım. Bir kadının bağırdığını duydum. Bağırtının hemen ardından iki kel kadını aşağı doğru itti ve kadın pencereden ayakları üzerinde yere düştü. Yukarı doğru bakan çocuk korkuyla olay yerinden kaçtı. Yaşlı bir adam kadının düştüğü pencereden aşağı doğru baktı. Şoku atlattıktan sonra polisi ve ambulansı aradım. Pencerede duran adam daha sonra aşağı indi ve sarhoştu. Esnafla birlikte adamı polise teslim ettik" şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ "BEN İTMEDİM KENDİSİ ATLADI" DEDİ.
İddianamede, tanık Karakaş'ın yaşlı adam diye bahsettiği kişinin şüpheli Hasan Aydın olduğu belirtilerek, Aydın'ın ifadesinde pencereden baktığını ve aşağıya indiğini kabul ettiği vurgulandı. Aydın savunmasında, "Maktulü pencereden atmadım. Şengül pencereye çıkarak 'Kendimi aşağı atarım' diye bağırıyordu. Engel olmaya çalıştım ama tutamadım" dedi.
Savcılık, tanık Karakaş'ın iddia ettiği olayı gören bir diğer kişi olan çocuğu tespit edemedi. Şüpheli Aydın'ın maktul Karaca'yı camdan iterek öldürdüğü kanaatine varan savcılık, Aydın'ın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapsini istedi.
Başsavcılıkça onaylanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli Aydın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
(Başak Akbulut/İHA)

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