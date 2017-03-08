Şenes Erzik'in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yıldırım Demirören, Ali Dürüst, Fatih Terim ve Affan Keçeci gibi spor dünyasının ünlü isimleri katıldı.

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yıldırım Demirören, Ali Dürüst, Fatih Terim ve Affan Keçeci gibi spor dünyasının ünlü isimleri katıldı.

TFF Onursal Başkanı ve UEFA Eski Asbaşkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik, son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen merhum Adnan Erzik'in cenaze törenine spor dünyasının önde gelen isimleri katıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Dürst, Affan Keçeci, acı gününde Şenes Erzik'i yalnız bırakmadı.

(Bozhan Memiş / İHA)