Şener Özbayraklı kadrodan çıkarıldı

Milli futbolcu Şener Özbayraklı, daha önce uyluk arka grup adalesinden yaşadığı sakatlığın nüksetmesi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Milli futbolcu Şener Özbayraklı, daha önce uyluk arka grup adalesinden yaşadığı sakatlığın nüksetmesi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, uyluk arka grup adalesinde (hamstring) geçmiş dönemde yaşamış olduğu yaralanmanın, kulüp takımıyla yaptığı antrenman sırasında nüksetmesi üzerine A Milli Takım'ın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım teknik heyeti, sağlık heyetinin önerisini takiben yaptığı değerlendirme sonrasında futbolcunun tedavisini İstanbul'da sürdürmesine karar verdi."

