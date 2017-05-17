Şener 2 maç sonra 11'de

Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında sol üst arka adalesinden sakatlanan Şener Özbayraklı, 2 maç aradan sonra 11'deki yerini aldı.

Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında sol üst arka adalesinden sakatlanan Şener Özbayraklı, 2 maç aradan sonra 11'deki yerini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sol üst arka adalesinden sakatlanan ve 2 hafta boyunca takımdan ayrı kalan Şener Özbayraklı, Medipol Başakşehir karşısında formasına kavuştu. Ligde oynanan Beşiktaş ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Şener, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ilk 11'deki yerini aldı. Şener'in iyileşmesiyle Teknik Direktör Dick Advocaat da farklı arayışlara girmek zorunda kalmadı. Hollandalı hoca, başarılı futbolcunun yokluğunda sağ bekte Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan'ı denemiş ancak istediği verimi alamamıştı.

(Bozhan Memiş /İHA)