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'Sene sonunda inşallah Avrupa'ya gideceğiz'
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'Sene sonunda inşallah Avrupa'ya gideceğiz'

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Galatasaray karşılaşmasının ardından sezon sonunda Avrupa'ya gideceklerini söyledi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Galatasaray karşılaşmasının ardından sezon sonunda Avrupa'ya gideceklerini söyledi.

"SON DAKİKA GOLÜ ÜZDÜ"
Son dakikada yedikleri golün üzücü olduğunu dile getiren Öztürk, "Son dakika kendi evinizde gol yeyince ve maç öyle sonuçlanınca üzülüyorsunuz. Biz takımdan memnunuz. Ortaya konan performans iyiydi gerçekten. Lig hala devam ediyor. Biz söylemekten kaçınıyoruz ama inşallah bu takım Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Sonuçta Galatasaray içinde çok önemli bir maçtı. Galatasaray da maçtan galip gelmeyi başardı. Antalyaspor çok iyi yerlere gelecek. Ben bunu görebiliyorum yaptığımız yatırımlarla" diye konuştu.

"GALATASARAY YÖNETİMİ ÇOK CENTİLMEN"
Galatasaray başkanı ve yöneticileriyle birkaç kez bir araya geldiğini söyleyen Başkan Ali Şafak Öztürk, "Çok centilmen ve düzgün insanlar. Bu haddim değil ama şunu söylemek istiyorum; Galatasaraylı taraftarlar bazen baskı altında yönetimi suçlayabiliyor. Yönetimsel verdikleri kararları onlar yorumlarlar ama böyle yönetimlere daha fazla ihtiyaç var. Kriz yönetimi gerçekten çok zor bir iş. Biz kendimiz görüyoruz. Eleştirirken düşünerek eleştirelim" dedi.

"SENE SONUNDA AVRUPA'YA GİDECEĞİZ"
Maçı pozitif olarak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını ifade eden başkan Öztürk, "Bu maç olmadı ama iddialıyız biz sezon sonunda inşallah Avrupa'ya gideceğiz" şeklinde konuştu.

"ETO'O YOKTU AMA M'BİLLA İYİ OYNADI"
Eto'o'nun olmaması ile ilgili soruya Ali Şafak Öztürk şu şekilde cevap verdi:
"Eto'o bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün o yoktu ama M'billa çok iyi oynadı. Bu da bize şunu gösteriyor. Biz takımımıza güveniyoruz. Olsaydı, yapsaydı diye bakmıyoruz. İkinci yarı daha iyi oynadı. İlk yarı daha iyi oynayabilirdi. Sonuç böyle oldu."

"DEVAM ETTİĞİ SÜRECE TAKIMIMIZIN KAPTANI OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"
Eto'o'nun transferi konusuyla ilgili gelen soruya Öztürk, "Transferle ilgili kısma girmek istemiyorum o konu bizim başımızı çok ağrıttı. Biz Eto'o'yu seviyoruz. İnşallah devam ettiği sürece takımımızın kaptanı olmaya devam edecektir. Biz sürekli o 3 senenin mantığı olmaz ama biz sene sonunda ona bakarız. Kendisiyle de konuşuruz. Kendisinden de çok memnunuz" diyerek cevapladı.
(Adem Akalan - Harun Erdoğdu /İHA)

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