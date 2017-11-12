12.11.2017 17:41 'Sene bitmeden taşeronda...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşlarımızın kamuda istihdamlarıyla ilgili gereğini yapacağız' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşlarımızın kamuda istihdamlarıyla ilgili gereğini yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çankırı'da AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu, yaranlar ve şehitler diyarı Çankırı'da bulunmaktan son derece mutluluk duyduğunu söyledi. Bakan Sarıeroğlu, 2001 yılında AK Parti ile büyük hayallerle yola çıktıklarını aktararak, "Daha büyük Türkiye olabilmek için, ülkemizi istikrar ve ekonomik olarak daha büyük olabilmek için, vatandaşlarımızın hayat standartlarını iyileştirmek için, insan hakları ve demokrasiyi daha ileri taşımak için, yaşanan kötü günleri unutturup ayrımcılığın olmadığı, ötekileştirmenin olmadığı bir azimle ve inançla 16 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Teşkilat mensupları olarak 'ben' demedik hep 'biz' dedik. Kendimizi davamızın üzerinde görmedik" dedi.



"Çıldırıyorlar ve çıldırmaya devam edecekler"

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin yaşanan olumsuzluklara karşı 5,2 oranında büyüdüğünü ve diğer ülkelerin çıldırdığını belirterek, "Şu anda 5.2 oranında büyüme oranına sahibiz. Milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 16 yıldır bunun için uğraşıyoruz. Ama bu uğraş içinde önümüze engeller çıkarıyorlar. Çalışmalarımızı engellemek isteyenler oldu. Partimizi kapatmak istediler, Cumhurbaşkanımızı seçmek istedik buna engeller çıkardılar. Gezi olayları, 17-25 Aralık süreçlerini yaşadık. 15 Temmuz gibi hain darbe girişimi yaşadık. PKK ile mücadelemiz sürüyor. Sınır güvenliğimizi sağlamak için operasyonlar yapıyoruz. İç ve dış güçlerle mücadele ediyoruz. Ne zaman büyük işler yapmaya çalışsak önümüze engeller çıkarıldı. Bu planların hiçbiri tutmadı. Hepsinin üzerinden de milletimizin desteği ve milletimizden aldığımız güçle üstesinden geldik. Şu an bütün dünya ülkeleri şaşkınlık içinde 'Bu nasıl olur?' diye. Bizim yaşadığımız bu süreci inanın herhangi bir başka ülke yaşasaydı ayağa bile kalkamazdı. Öyle bir milletiz ki asla bizi yıldıramıyorlar. Asla bizi hedefimizden vazgeçiremiyorlar. Bu yüzden çıldırıyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çıldırmaya ve ne yapacaklarını bilememeye devam edecekler. Çünkü biz geçmişi ile tarihi ile yaşadıkları ile hem kadim bir medeniyetin çocuklarıyız hem de çok güçlü bir ecdadın ruhunu taşıyan evlatlarıyız. O ruh hala canlı. Daha çok çalışacağız daha çok gelişmek için elimizden gelen çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"TAŞERONLARI İLGİLENDİREN ÇALIŞMA YIL SONU BİTMEDEN TAMAMLANACAK"

Taşeronlarla ilgili yapılan çalışmalara da değinen Bakan Sarıeroğlu, "Şimdi biliyorsunuz taşeronla ilgili bir süreç var. Taşeronda çalışan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini biliyorum. Sayın Başbakanımız grup toplantısında açıkladı. Sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşlarımızın kamuda istihdamlarıyla ilgili gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR'un 2002 yılında 20 bin kişiyi işe yerleştirdiğini, bugün bu sayının 900 bine çıktığını söyleyerek, "İŞKUR 2002'de 20 bin kişiyi işe yerleştirirken geçtiğimiz Ekim ayı itibariyle bu yıl 900 bin kişinin işe yerleştirilmesi sağlanmış. 20 bin nere, 900 bin nere. Türkiye'nin aslında gelişimini bu rakamlardan bile ölçebiliriz" açıklamasında bulundu.



"SON 10 YILDA 6,5 MİLYON İSTİHDAM SAĞLADIK"

Son 10 yılda 6,5 milyon kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, "Son 10 yılda 8 milyon kişi işgücü piyasasına girmiş. Bunun 6,5 milyonuna iş bulmuşuz, 3.5 milyonu da kadın. Bu rakamlar neredeyse bir Avrupa Birliği ülkesi nüfusuna denk geliyor. Bu bir başarıdır. Türkiye'nin başarı hikayesidir. Bu rakamlarla ilgili bazı manipülasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Kim ne derse desin rakamlar nettir. Türkiye son 10 senede 6.5 milyon kişiye istihdam sağladı. İstihdam seferberliği kapsamında 1.3 milyon kişiye son 1 yılda iş imkanı sağlandı. Ne derlerse desinler, bu yerilecek değil alkışlanacak bir performanstır. Dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir" dedi.

AK Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun yanı sıra Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu ve partililer katıldı. Kongre sonrası Bakan Sarıeroğlu, Elif Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti.

(Hilmi Çelikel/İHA)

