03.01.2017 19:31 Sendika üyeleri saldırının yaşandığı kulübün önüne karanfil bıraktı

İstanbul Ortaköy'de, çeşitli sendika, birlik ve oda temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup, terör saldırısının yaşandığı gece kulübünün önüne karanfil bıraktı. İstanbul Ortaköy'de, çeşitli sendika, birlik ve oda temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik grup, terör saldırısının yaşandığı gece kulübünün önüne karanfil bıraktı.

Ortaköy Meydanı'nda saat 18.00'de toplanan grup, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı eğlence kulübüne yürüyerek slogan attı. Geniş güvenlik önleminin alındığı eylemde olay yerinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan grup, basın açıklamasının ardından gece kulübünün önüne karanfil bıraktı. Bu sırada saldırının gerçekleştiği caddedeki araç trafiği kontrollü olarak sağlandı.

Grup, yaklaşık yarım saat süren eylemin ardından olaysız şekilde dağıldı.

(Alper Korkmaz - Sadık Kahraman/İHA)

