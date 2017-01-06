06.01.2017 19:24 Sen nasıl insansın !

Sosyal medyada paylaşılan ve İETT şoförünün engelli yakınına söylediği sözler tepki çekti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şoförün engelli yakınına 'iyilik yapıyoruz, yaranamıyoruz' demesi görenlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan ve İETT şoförünün engelli yakınına söylediği sözler tepki çekti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şoförün engelli yakınına "iyilik yapıyoruz, yaranamıyoruz" demesi görenlerin tepkisini çekti.

Görüntülerde bir kişinin tekerlekli sandalyedeki yakının İETT otobüsüne bindirmeye çalıştığı görülüyor. Şoförden tekerlekli sandalyenin arabaya binebilmesi için rampa düzeneğini açmasını isteyen engelli yakını beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. İşi gereği engelliler için yapılmış olan rampayı açması gereken sürücünün engelli yakınına tepki gösterdiği görülüyor. Sürücünün engelli yakınına rampayı açmak zorunda değilim. Açmak zorunda değilim dediği duyulan sürücünün engelli yakınını azarladığı görülüyor. Üstüne engelli yakınına sürücünün "iyilik yapıyoruz, yaranamıyoruz" demesi görenlerin tepkisine yol açtı.



