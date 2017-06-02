Sen misin yemeğimi almak isteyen :)

Öğlen yemeğine sımsıkı sarıldı, sahibinin tüm uğraşlarına rağmen onu bırakmadı.
Öğlen yemeğine sımsıkı sarıldı, sahibinin tüm uğraşlarına rağmen onu bırakmadı. Bu sevimli yavru kedi, midesine indirmek istediği bifteğini bir türlü bırakmak bilmedi. Sahibinin eti alma girişimine de sinirlenen minik kedi, savunmaya geçerek karşısındaki tırmaladı. Etle birlikte bir süre havada asılı kalan yavru kedinin bu halleri izleyenleri güldürdü.
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