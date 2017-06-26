Şemdinli'de terör saldırısı: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında 1 asker şehit oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında 1 asker şehit oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2867 Rakımlı Tepeye Kuzey Irak bölgesinden havan ve doçka silahlı taciz ateşi gerçekleşmiştir. Yapılan havan toplu saldırıda bir havan topunun 2867 Rakımlı Tepede mevzi içerisine düşmesiyle 1 askeri personel şehit olmuştur. İHA'lar bölgeye sevk edilmiş, bölge yoğun topçu ateşi ile ateş altına alınarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)