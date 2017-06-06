Şemdinli'de doktor evinde ölü bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 25 yaşındaki Dr. Pevrul Tana evinde ölü bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 25 yaşındaki Dr. Pevrul Tana evinde ölü bulundu.

Şemdinli ilçesindeki sağlık ocağında aile hekimi olarak görev yapan 25 yaşındaki Dr. Pevrul Tana, memleketi Konya'ya gitmek üzere geçen hafta izne ayrıldı. İzinli olması ve memleketine gidecek olması nedeniyle çalışma arkadaşları tarafından merak edilmeyen Dr. Tana'nın oturduğu daireden kötü kokular gelmeye başlayınca rahatsız olan komşuları, bugün durumu polise bildirdi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6'ncı katında oturan Dr. Tana'nın yaşadığı daireye polisler kapıyı kırarak girdi.

Polisler eve girdiklerinde Dr. Pevrul Tana'nın çürümeye başlayan cesedi ile karşılaştı. Tana'nın cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Savcılıktan alınan bilgilere göre evde bulunan delillerin kriminal sonuçlarının beklendiğini şimdiye kadar soruşturma ile ilgili kimsenin gözaltına alınmadığı ve cenazenin otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

(Ecevit Bay / İHA)