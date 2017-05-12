Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "11 Mayıs 2017 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Siyah Tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; 250 adet doçka mühimmatı, 5 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 5 adet savunma tipi el bombası, 2 adet el bombası taşıma kılıfı, 750 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 25 kilogram cinsi tespit edilemeyen patlayıcı madde, bin adet bixi mühimmatı, 9 adet hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo, 1 adet ateşleyici düzenek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Ahmet Kavak / İHA)