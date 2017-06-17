Şemdinli'de çatışma: 1 terörist daha...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Yeşilova köyü bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen gözetleme faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 1 adet AT-4 tanksavar füzesi, 1 RPG-7 roket atar, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 uzun namlulu silaha ait 5 adet dolu şarjör, 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

