Şemdinli'de 2 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı öldürüldü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı öldürüldü.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Haziran 2017 günü Şemdinli ilçesi Tekeli köyü kırsal alanında sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarının önceden fark edildikleri belirtilerek, "Bulundukları bölge ateş altına alınmıştır. Yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş olup; 3 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 15 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 13 adet el bombası, 3 adet kod tablosu, 4 adet şemsiye, 2 adet hücum yeleği, 2 adet bomba taşıma kılıfı ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

