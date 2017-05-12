Selin Sayek Böke: Aday değilim!

CHP'li Selin Sayek Böke, Cumhuriyet gazetesinden Çiğdem Toker'e açıklamalarda bulundu.

"GENEL BAŞKAN ADAYI DEĞİLİM"

Genel başkan adayı mısınız?

"Aday değilim. Bu istifa, CHP'nin kurultay süreciyle ilgili değil. Aday olmaya niyetim yok. CHP'nin ihtiyacı kişiler üzerinden liderlik tartışması değil, siyasi görüşler üzerinden partinin yarınlarını tartışmak olmalı. Buna imkan verecek olağan kurultay süreci de zaten başladı. CHP'nin bir olağanüstü kurultay sürecine hiç ihtiyacı yok. Olağan kurultay sürecinde partinin tabanından başlayan bir siyasi tartışmaya ihtiyacı var. Sağlıklı olan bu. Çünkü olağan kurultay partinin tüm organları ve her düzeydeki katılımcılarının, kendi zeminlerinde konuşma imkanı anlamına geliyor."