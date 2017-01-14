14.01.2017 13:11 Selin belediyeye maliyeti 47 milyon TL

Mersin'de 29 Aralık 2016 tarihinde yaşanan sel felaketinde, Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yol, park, mezarlık, tarım arazileri, bina ve araçlarda ortaya çıkan zararın bilançosu 47 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Mersin'de 29 Aralık 2016 tarihinde yaşanan sel felaketinde, Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yol, park, mezarlık, tarım arazileri, bina ve araçlarda ortaya çıkan zararın bilançosu 47 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2016'nın son günlerinde Mersin'i vuran sel felaketinin neden olduğu tahribatın parasal boyutu ile sel esnasında ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda yapılan sunumda, sel felaketinden sonra 29 Aralık 2016-8 Ocak 2017 tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanında meydana gelen zarar ile yapılan çalışmalar anlatıldı.



YOLLARDA VE PARKLARDA 47 MİLYON TL'LİK ZARAR

Buna göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanındaki yollarda, parklarda, tarım arazilerinde, mezarlıklarda, bina ve araçlarda tahribatlar meydana gelirken, toplam zarar 47 milyon 428 bin 761 lira 21 kuruş olarak belirlendi. Sel felaketinin ilk gününde 2 bin 47 personelle sel sularıyla mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ikinci ve üçüncü gün personel sayısını 2 bin 441'e çıkardı. Sel felaketi sırasında ve sonrasında sahada ilk gün 469, ikinci ve üçüncü gün 534, dördüncü gün 105, beşinci gün ise 654 araçla çalışma yapıldı.

Sel felaketi süresince Büyükşehir Belediyesi'ne su baskını, mahsur kalan araç, yangın ve hasar tespiti konularıyla ilgili iletilen toplam 8 bin 681 vaka bildirimine yüzde 97 oranında geri dönüş sağlandığı da belirtilen sunumda, sel mağdurlarına yemek ve konaklama yardımlarının da devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, Adanalıoğlu, Huzurkent, Müfide İlhan, Akdeniz, Selçuklar, Hal, Siteler, Üseli ve Mezitli merkez mahallelerinde toplam 9 bin 290 kişiye sıcak yemek, 7 bin 300 adet sandviç, 600 adet battaniye ve 200 adet çizme dağıtılırken, Büyükşehir Belediyesi aşhanesinde yaptırılan yemekler sel felaketinde mağdur olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor.



SELDE KAYBOLAN MİNİK MİRAY VE SULTAN UNCU'YU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, selde kaybolan 4 yaşındaki Miray Genç ile 25 yaşındaki Sultan Uncu'yu arama çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği ifade edilen sunumda, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen 6 kişilik ekiple aramaların sürdüğü kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde afetten etkilenen ailelerin konaklamaları da devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile İtfaiye Dairesi'nden toplam 236 personel ve 102 araç ile selde zarar gören alanlarla ilgili iyileştirme, düzenleme, yıkama, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları sürdürülürken, olası su baskınlarına karşı 81 adet motopomp hazır halde bekletiliyor.

29 Aralık 2016-8 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 331 konut ve 20 okulda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. İlaçlama ekipleri İstemihan Talay Caddesi, 34. Cadde, 1. Çevre Yolu, 2. Çevre Yolu, 3. Çevre Yolu ve Üniversite Caddesi'nde ana arterler üzerinde anında müdahale etmek için hazır halde bulunduruluyor. Mersin genelinde 816 temizlik personeli ve 34 adet süpürge aracı ile çalışmalar sürdürülürken, 1 kepçe, 1 kamyon, 2 pikap, 2 personel ve 1 ambulans hazır vaziyette bekletiliyor.



