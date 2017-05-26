Selimiye'de ilk teravih

11 ayın sultanı olan Ramazan ayı kılınan teravihle başladı. Edirne'de bulunan Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden Selimiye Camii ilk teravihte birçok Müslümanı ağırladı.

11 ayın sultanı olan Ramazan ayı kılınan teravihle başladı. Edirne'de bulunan Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden Selimiye Camii ilk teravihte birçok Müslümanı ağırladı.

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz asırlık cami önemli gecelerde olduğu gibi teravih namazı için de tercih edildi. Edirne Selimiye Camii'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Teravih namazı öncesinde din görevlileri Ramazan ayının önemine değinerek, cemaate vaaz verdi.

Yatsı namazı öncesinde asırlık camiye gelen insanlar saflarda yerini aldı. Kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce insan, yatsı namazını eda ettikten sonra ilk teravih namazını huşu içinde eda etti. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar teravih namazını kılmak için şehrin büyük camilerini tercih etti.

(Koray Ustabaşı - Ahmet Cafer / İHA)