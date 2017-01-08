Selimiye Camiinden kar manzaraları

Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camii, karla buluşunca ortaya kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.
Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, karla buluşunca ortaya kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.
Edirne'de etkili olan kar yağışı ortaya güzel görüntüler de çıkardı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii, karın yağmasıyla birlikte "beyaz gelinliğini" giydi. Selimiye Camii çevresinde gezenler kendilerini caminin büyüleyici kar görüntüsünden alamadı.
(Ergin Yıldız / İHA)