03.01.2017 16:24 Selim'de KHGB Olağan Toplantısı yapıldı

Selim'de Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Olağan Toplantısı Kaymakam Mehmet Keklik, Başkanlığı'nda yapıldı. Selim'de Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Olağan Toplantısı Kaymakam Mehmet Keklik, Başkanlığı'nda yapıldı.



Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen ve Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Mehmet Keklik, İl Genel Meclis Üyeleri ve 53 Köy muhtarımızın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2016 yılı kesin hesapları ve 2017 yılı bütçesi görüşüldü.



Toplantıda, 2017 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantı daha sonra muhtarların talep ve önerilerinin değerlendirmesiyle son buldu.

