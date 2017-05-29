Selfie çekeyim derken canından oluyordu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde selfie çekmek için vagonların üzerine çıkan genç, elektrik akımına kapıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde selfie çekmek için vagonların üzerine çıkan genç, elektrik akımına kapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde selfie çekmek için tren vagonlarının üzerine çıkan 22 yaşındaki Alper T., yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldı. 380 voltluk akıma kapılan genç, vagondan yere düştü.

Ağır yaralanan Alper T. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Uğur Arslan /İHA)