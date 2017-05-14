Selfie bahanesiyle belediye başkanına yumurtalı saldırı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın pazar yeri ziyareti sırasında, selfie (özçekim) bahanesiyle yanına gelen bir şahıs, Gürkan'ın yüzüne elindeki yumurtayı çarptı. Sol gözünden ağır darbe alan Gürkan, hastaneye kaldırıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın pazar yeri ziyareti sırasında, selfie (özçekim) bahanesiyle yanına gelen bir şahıs, Gürkan'ın yüzüne elindeki yumurtayı çarptı. Sol gözünden ağır darbe alan Gürkan, hastaneye kaldırıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, pazar günleri kurulan Kırsalın Doğal Pazarı'nda Anneler Günü nedeniyle sergi açan pazar esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında, selfie çekme bahanesiyle yanına gelen Cumhur Huslu isimli şahıs, Gürkan'a yumruk attı. Saldırganın elinde bulunan yumurtanın da yüzünde dağıldığı Gürkan, sol gözünden ağır darbe aldı. Gürkan hastaneye kaldırılırken, Huslu ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

(Koray Ustabaşı / İHA)