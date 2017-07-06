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Seleznyov için kapılarını çalan oldu mu ?
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Seleznyov için kapılarını çalan oldu mu ?

Kardemir Karabükspor'un Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, başarılı futbolcu Seleznyov ile ilgili kendilerine bir teklif gelmediğini belirtti.

Kardemir Karabükspor'un Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, başarılı futbolcu Seleznyov ile ilgili kendilerine bir teklif gelmediğini belirtti.
Bolu kampında İHA'ya konuşan Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, kampı değerlendirdi. Bolu'da ilk 3 günün sıcak geçtiğini kaydeden Gül, "Bu durum bizi biraz yordu ama bugün hava gayet iyi. Yeni hocamız Erkan Hoca'yla iyi çalışıyoruz. Geçen yıl da buradaydık ve çalışma şartlarımız yine güzeldi. Bu sene de iyi durumdayız. Farklı olarak geçen yıl lige yeni çıkmıştık ve 9 oyuncuyla buraya gelmiştik. Kadronun kalanını altyapı oyuncularıyla tamamlamıştık. Bu sene ise altyapı oyuncuları dahil 31 kişiyle buradayız" diye konuştu.

"TRAORE'NİN YERİNİ DOLDURMAK İSTİYORUZ"
Oturmuş bir kadroları olduğunu söyleyen Tolga Gül, "Geçen sene ligde iyi işler yapmış bir kadromuz var. Şimdi hem bu kampı hem de ikinci kampı iyi geçirip lige hazır hale gelmek istiyoruz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. 10 numara eksikliğinden bahsettik. Abdou Razack Traore'nin yerini doldurmak istiyoruz. 10 numara peşindeyiz. Doğru futbolcuyu almak istiyoruz. Takıma faydalı olacak, uyum sağlayacak oyuncu peşindeyiz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Bu bölgenin açığını kapatacağız. Bir de kanat oyuncusu transfer etmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili temaslarımız sürüyor. Kısa zamanda bu transferleri bitirebilirsek, 2. kampta takıma katıp, uyum sürecini bir an evvel tamamlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

"SELEZNYOV İÇİN TEKLİF GELMEDİ"
Takımın başarılı oyuncusu Seleznyov ile ilgili olarak birçok haberin çıktığını ifade eden Gül, "Seleznyov'la ilgili çok şey yazıldı, çok şey söylendi. Kendisi şu anda kampta. Bize resmi bir teklif gelmedi kendisiyle ilgili. Bizim inandığımız ve güvendiğimiz değerli bir oyuncu. Kendisinden memnunuz. Geldiği günden itibaren tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Ama resmi bir teklif yok. Tabii resmi bir teklif gelirse yönetim olarak durumu değerlendiririz. Şu anda kendisinden memnunuz, o da takımdan memnun. Çalışmaları da devam ediyor" diyerek Seleznyov'un şu anda bir yere gitmediğini söyledi.

"MİLLİ FORMA GİYEN BİR OYUNCU ALACAĞIZ"
Süper Lig'de birçok takımın yıldız transferi yaptığını, ancak kendilerinin Seleznyov gibi önemli bir yıldıza sahip olduklarını ifade eden Tolga Gül, "Biz daha çok takıma ve şehre uyum sağlayacak isimlerin peyindeyiz. Evet yıldız oyuncu önemlidir çünkü futbol bir şovdur. Bu şov içinde yıldızlar dikkat çekiyor. Süper Lig de yıldız transferleriyle çok dikkat çekmiş durumda. Büyük takımların olsun, diğer takımların olsun transferleri çok dikkat çekici. Biz yıldız isimden ziyade takıma ayak uyduracak, takım için faydalı olacak oyuncuların peşindeyiz. Tabii ki biz de kariyeri olsun istiyoruz, milli bir geçmişi olsun, hali hazırda milli takımda olan bir oyuncu olsun istiyoruz. Gelecek olan isim de kendi ülkesinde milli formayı güncel olarak giyen isim olacak" diyerek sözlerini tamamladı.
(Ali Yıldız - Bozhan Memiş / İHA)

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