Selden 13 bin kişi etkilendi

Hindistan'ın Assam eyaletini vuran selden 13 bin kişinin etkilendiği açıklandı.

Hindistan'ın Assam eyaletini vuran selden 13 bin kişinin etkilendiği açıklandı.

Sürekli yağan yağmurun toprak kaymalarına yol açtığı bildirildi. Assam Eyaleti ile Barak Vadisi bölgesi arasındaki demir yolu bağlantısı da kesildi. Assam Afet Yönetim yetkilileri yılın ilk sel dalgasından Lakhimpur, Jorhat ve Biwanath bölgelerinde 28 köyün sellerden zarar gördüğünü söyledi.

Toprak kayması sebebiyle Hilly Dima Hasso ile Barak Valley arasındaki demir yolu bağlantısı kesildi. Brahmaputra nehrinin suları Nimatihat civarında tehlikeli seviyenin üstüne çıktı. Jorhat'dan Majuli ada bölgesine yapılan feribot seferleri iptal edildi.

Selden şu ana kadar 13 bin kişinin etkilendiği kaydedildi.

