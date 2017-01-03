03.01.2017 16:16 Selde kaybolan 2 kişi hem havadan hem karadan aranıyor

Mersin'de meydana gelen selde kaybolan biri çocuk iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik helikopteri havadan, deniz polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmalarını sürdürürken, kaybolan Sultan Uncu'nun ailesi de çalışma bölgesinde umutla bekliyor. Mersin'de meydana gelen selde kaybolan biri çocuk iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik helikopteri havadan, deniz polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmalarını sürdürürken, kaybolan Sultan Uncu'nun ailesi de çalışma bölgesinde umutla bekliyor.



Mersin'de 29 Aralık'da meydana gelen sel, hayatı felç ederken, bir ailenin de yok olmasına neden olmuştu. Selde merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak deresine düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki Sultan Uncu ise sel sularında kayıplara karışmıştı. Genç çift 2 gün önce toprağa verilirken, iki kişinin ise arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Mersin İtfaiyesi ve polis ekiplerinin dere yatağında arama çalışmaları sürerken, 9 kilometrelik alanda tüm yerlere bakılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ise havadan arama çalışmalarına destek veriyor.



Öte yandan bugün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ndeki 8 dalgıç polis, 2 bin 300 metre uzunluğundaki kanalizasyon da arama başlattı. Büyük bir bölümünde arama çalışmasını tamamlayan ekipler, şu ana kadar 2 kişiyle ilgili bir sonuca ulaşamadı. Zorlu arazi koşulları ve su içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar ekipleri zorlarken, yarından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gönderilen dedektör köpeklerle arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.



"Umudumuzu kaybetmedik"



Arama çalışmalarını yerinde takip eden Sultan Uncu'nun yakınları da umutlarını koruyor. Uncu'nun kayın biraderi Yusuf Uncu, "Bütün ekipler, Sahil Güvenlik, polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama çalışması devam ediyor. Suya düşmüş ama belki dışarı çıkmış olabilir. Mersin halkından ricam. Yengemi gören, duyan polise haber versin. Halen umudumuz var. Sel günü arkadaşlarıyla işe gitmek için yola çıkmıştı. Yengem de yeni açılacak Şehir Hastanesi'nde çalışıyordu. Hastaneye giderken, o dereden geçerken kayboluyorlar, ondan sonra haber alamıyoruz" diye konuştu.

