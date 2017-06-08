Selçuk Çebi'nin yeni görevi belli oldu

Üç Dünya Şampiyonluğu bulunan güreşçi Selçuk Çebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Spor Eğitim Daire Başkanlığı'na getirildi.

Üç Dünya Şampiyonluğu bulunan güreşçi Selçuk Çebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Spor Eğitim Daire Başkanlığı'na getirildi.

2009 yılında Danimarka'da Grekoromen stil 74 kiloda, 2010 Rusya'da 74 kiloda ve 2015 Amerikanın Las Vegas eyaletinde düzenlenen dünya şampiyonasında Dünya Şampiyonluğu gibi spor kariyerinde zirveyi bulan Selçuk Çebi, aktif güreşi bıraktıktan sonra hayatına kamu hizmeti vermeye devam edecek. Çebi, spor hayatına paralel olarak akademik kariyerinin yanı sıra Yönetim Bilimleri dalında Master yaptı.

Defalarca dünyanın çeşitli ülkelerinde Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutturan Selçuk Çebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Spor Eğitim Daire Başkanlığı'na getirildi.



"ÜLKEMİN SPORUNA KATKI SAĞLAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Konuyla ilgili konuşan Selçuk Çebi şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu zamana kadar hem spor kariyerim olsun hem de akademik kariyerim olsun hepsi devletim ve milletim içindi. Ülkemin sporuna katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Özellikle çok sevdiğim güreşe, güreşçilere vereceğim bilgi birikimim ile yeni başarılara bir katkıda ben sağlamak istiyorum. Sporumuzu 'nasıl bir adım daha öteye taşırız' düşüncesiyle hareket ederek daha çok çalışacağız."



SELÇUK ÇEBİ KİMDİR?

1982 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğan Milli Güreşçi Selçuk Çebi, 1994'te Araklı İmam Hatip Lisesinde eğitim görürken emekli memur olan babası Hasan Çebi'nin teşvikiyle güreşe başladı. Selçuk Çebi 7 kardeşten profesyonel olarak spor yapan tek kişidir. 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu mezunudur. Daha sonra Trabzon Belediyespor ve Çaykur'da spor yaşantısını sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da lisanslı olarak mindere çıksa da antrenörü Mustafa Şahin'le çalışmalarına Trabzon'da devam ediyor. Kübra ile Selçuk Çebi çiftinin Yusuf, Hasan Hüseyin ile Çınar isimlerinde çocukları vardır.

Güreş'e Araklı İmam-Hatip Lisesinde Beden Eğitimi öğretmeni Aydın Özkan nezaretinde Lise yıllarında başladı. Daha sonra ise Trabzon Belediye spor'da antrenör Mustafa Şahin ile 6 yıl Trabzon'da güreş yaptıktan sonra ÇayKur Rizespor'a transfer oldu. Orada Antrenör Rüstem Koyuncu nezaretinde çalışmalarına devam eden Çebi, buradan da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Çebi güreş hayatı boyunca büyük başarılar elde ederken en büyük başarıları ise 3 kez Büyüklerde Dünya Şampiyonluğu, 2 kez Dünya Kupası, 2 kez Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, 3 kez Üniversiteler Dünya Şampiyonluğu ile Yıldız-Gençler kategorisinde Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu elde etti.

3 kez dünya şampiyonu oldu

Üç kez dünya şampiyonu olarak rekoru elinde bulunduran Çebi, aynı zamanda Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından kendi sıkletinde dünyanın en iyi güreşçisi seçildi.

Çebi, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları sonrası aktif güreşi bıraktı.



KAZANDIĞI DERECELER

2016 Almanya Grand Prix turnuvası 1.

2016 Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvasında 1.

2015 Dünya Şampiyonasında 1.

2014 Dünya Şampiyonasında 3.

2014 Avrupa Şampiyonasında 2.

2014 Vehbi Emre&Hamit Kaplan Turnuvasında 3.

2013 Dünya Kupasında 1.

2013 Vehbi Emre&Hamit Kaplan Turnuvasında 1.

2012 Altın Grand Prix Turnuvasında 2.

2011 Dünya Şampiyonasında 2.

2010 Dünya Şampiyonasında 1.

2009 Dünya Şampiyonasında 1.

2009 Avrupa Şampiyonasında 3.

2007 Almanya Grand Prix turnuvası 3.

2006 Dünya Üniversiteler Şampiyonasında 1.

2005 Dünya Üniversiteler Şampiyonasında 1.

2002 Dünya Kupasında 1.

2002 Avrupa Şampiyonasında 1.

2001 Dünya Şampiyonasında 3.

1999 Dünya Şampiyonasında 1.

1998 Dünya Şampiyonasında 1.

