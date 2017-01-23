Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Selamün aleyküm abi, pardon abla'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Selamün aleyküm abi, pardon abla'

Adana'da emekli olduktan sonra taksicilik yapmaya başlayan bir kadın, yolcuların taksiye binerken önce 'Selamün aleyküm abi, pardon abla' dediklerini söyledi.

Adana'da emekli olduktan sonra taksicilik yapmaya başlayan bir kadın, yolcuların taksiye binerken önce "Selamün aleyküm abi, pardon abla" dediklerini söyledi.
Emekli öğretmen Ali Özdemir, mesai dışında arta kalan zamanlarda çocuklarına daha iyi bir hayat sunmak için taksicilik yaptı. Taksici olmak isteyen kızı Tezcan Özdemir de (51) babasıyla birlikte sık sık taksi durağına gitti. Özdemir babası gibi taksici olan Ahmet Çakmak ile evlendi. Kendi de bir fabrikada işe girince babası gibi zaman bulup çok sevdiği taksiciliği yapamadı. Bu arada çiftin iki erkek çocuğu oldu. Bir süre sonra emekli olan Özdemir, 3 yıldır çok sevdiği taksicilik mesleğini yapıyor. İki oğlu da kendisi gibi aynı mesleği yapıyor.

"ZOR OLDUĞU KADAR ZEVKLİ BİR MESLEK"
Tezcan Özdemir, taksicilik için herkesin zor meslek dediğini ancak zor olduğu kadar da zevkli bir iş olduğunu belirterek, "Taksicilik mesleğinde üçüncü yılıma girdim. Çok eskiye dayanan bir taksicilik mazimiz var babamdan eşime sonra bana ve benden de çocuklarıma derken 3-4 nesildir bu taksicilik devam ediyor. Bu mesleği babam ve eski eşim yapıyordu sonra bende de biraz merak ve heves oldu, emekli de olduktan sonra 'evde oturmak bana göre değil durmak yok yola devam' dedim" dedi.

"KAPIYI AÇAN MÜŞTERİ 'SELAM ABİ' DİYOR"
Bir kadın olarak şimdiye kadar önemli bir zorlukla karşılaşmadığını ancak bazı olumsuzluklarla da karşılaştığını söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:
"Her işin kendine göre zorlukları var. Gelen müşteriler kapıyı açar açmaz 'selamünaleyküm abi' diye biniyor arkasından da 'pardon abla' diyorlar. Yılbaşı gecesi ben bunu çok yaşadım ve müşterilerime bayağı bir sürpriz oldum. Gelen müşteri şaşırıp 'abla sen nereden çıktın' diye soruyor ben de 'sürpriz yumurtadan' diyorum."

"'BEN SİZE GÜVENMİYORUM' DİYEN OLMADI"
Bir kadın olarak gece-gündüz çalıştığını anlatan Özdemir, "Bugüne kadar bayan olduğumu görüp 'ben size güvenmiyorum' diyen olmadı. Tam aksine 'abla seninle yolculuk yapmak ne kadar güzel ve rahat' diyen müşterilerim oldu. Çalışma saatlerini ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Biz, 7/24 trafikteyiz, gündüz de iş oluyor ama geceleri insanlar eğlence merkezlerine gittiği için 02.00'ye kadar çalıştığımız oluyor" diye konuştu.
Yetkililerden de bir isteği olduğunu ifade eden Özdemir, "Bize verilen bekleme yerlerinde yazın sıcağında pişiyoruz kışın soğuğunda donuyoruz, bize bekleme yerlerinde küçük bir sandalye atacağımız yer iznini verin bu bekleme yeri olan bütün arkadaşlara da şart" şeklinde konuştu.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Konut satışında düzenleme
Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi
Çerkes Dernekleri Federasyonu genel kurulu yapıldı
Emniyet ve AK Parti binalarına saldıran teröristlerden biri öldürüldü
FETÖ'nün askeri okul ayağına 3. dalga operasyon
Ölümlü kaza güvenlik kamerasında
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Öğretmenin yaptığı anket iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Öğretmenin yaptığı anket iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası
'Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir'
'Bir aylık elektrik faturası bedavaya gelebilir'
İstanbul'a kar geri dönüyor
İstanbul'a kar geri dönüyor
AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı
AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı
Mardin'de çatışma! Helikopterler havalandı sıcak anlar yaşanıyor
Mardin'de çatışma! Helikopterler havalandı sıcak anlar yaşanıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Konut satışında düzenleme
Konut satışında düzenleme
Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi
Çerkes Dernekleri Federasyonu genel kurulu yapıldı
Çerkes Dernekleri Federasyonu genel kurulu yapıldı
Emniyet ve AK Parti binalarına saldıran teröristlerden biri öldürüldü
Emniyet ve AK Parti binalarına saldıran teröristlerden biri öldürüldü
FETÖ'nün askeri okul ayağına 3. dalga operasyon
FETÖ'nün askeri okul ayağına 3. dalga operasyon
Ölümlü kaza güvenlik kamerasında
Ölümlü kaza güvenlik kamerasında
Adil Gür: Yüzde 60 evet çıkar
Adil Gür: Yüzde 60 evet çıkar
THY Euroleagu'de 19. hafta heyecanı
THY Euroleagu'de 19. hafta heyecanı
1 milyon kişinin borcu yapılandırıldı
1 milyon kişinin borcu yapılandırıldı
Varlık Fonu'nun kaynakları genişletildi
Varlık Fonu'nun kaynakları genişletildi
HDP'li vekil hakkında flaş karar
HDP'li vekil hakkında flaş karar
Bir belediyeye daha kayyum atandı
Bir belediyeye daha kayyum atandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English