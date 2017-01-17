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Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için rekor hapis istemi!
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Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için rekor hapis istemi!

Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili iddianame hazırlandı.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

DEMİRTAŞ'A 142, YÜKSEKDAĞ'A 83 YIL HAPİS

Cezaevindeki Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında iddianame tamamlandı. İddianameyi hazırlayan savcı, Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ' ın 83 yıla kadar hapsini istedi.

DEMİRTAŞ'IN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGADANSI YAPTIĞI VURGULANDI

Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi olduğu, bu kapsamda örgütün ‘siyasi alan merkezi sorumlusu' olarak faaliyetlerini yürüttüğü, ayrıca değişik tarihlerde katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu belirtildi.

İddianamede Selahattin Demirtaş'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulandı.

İddianamede kamuoyunda 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP MYK'sından ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu belirtildi. Selahattin Demirtaş'ın ‘terör örgütü yöneticiliği', ‘terör örgütü propagandası yapmak', ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik', ‘suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme' suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

YÜKSEKDAĞ İSE 6-7 EKİM OLAYLARINDAN SORUMLU TUTULDU

Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianamede ise Yüksekdağ'ın örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca Yüksekdağ'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı belirtildi.

Yüksekdağ'ın, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', ‘suç işlemeye tahrik' suçları ile birlikte 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen olayların meydana geldiği tarihte HDP MYK'sında bulunmuş olması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu vurgulandı.

Yüksekdağ'ın eylemlerinin geniş olarak anlatıldığı iddianamede 30 yıldan 83 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
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