Selahattin Demirtaş'tan Reina açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ortaköy'deki terör saldırısını lanetledi. Saldırıda ciddi istihbarat zafiyeti olduğunu ileri süren Demirtaş, toplumsal barış için ortak mücadele yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Genel Merkezi aracılığı ile kamuoyuna duyurulan cezaevinden gönderilen mesajında, İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde, farklı ülkelerden 39 kişinin yaşamını yitirdiği insanlık düşmanı saldırıyı lanetlediğini belirterek, “Bu durum ülkemizin kaderi değildir, olmamalıdır” dedi.

"CİDDİ İSTİHBARAT ZAAFI VARDIR"

“İstanbul Ortaköy'deki alçakça saldırıda hayatını kaybeden tüm insanlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum” diyen Demirtaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bu saldırı sonrasında bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, ciddi bir istihbarat zaafı vardır. Toplumun güvenliğini sağlama sorumluluğu tümüyle siyasi iktidardadır. Hükümet, özgürlük ve güvenlik dengesini büyük bir hassasiyetle gözetmelidir.

"ÇIKIŞ YOLU EŞİT VE ORTAK YAŞAMI İNŞA ETMEKTİR"

Yaşadığımız bu felaketlerden çıkışın yolu, 78 milyonu bir kişinin veya milliyetçi bir yapının etrafında toplanmaya mahkûm kılmak değil, demokratik birlik ruhu etrafında bir arada eşit ve ortak yaşamı inşa etmektir. Hiçbir etnik, inançsal, kültürel, siyasi çevrenin kendisini dışında görmeyeceği ve hissetmeyeceği toplumsal koşulları yaratmak, birleştirici, çoğulcu bir dil kullanmak en büyük güvenlik tedbiridir.

"İKTİDAR, ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEMEKTEDİR"

Üzülerek belirtmek isterim ki, siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri, yazarları, hükümetin karşısında yer alan tüm muhalifleri baskı altına alan, tutuklayan iktidar ülkeyi duyguda ve zihinlerde bölmekte ve toplumu kaosa sürüklemektedir. “

"HALKLARIMIZA ÇAĞIRIM; ORTAK MÜCADELE YÜRÜTMEKTİR"

Demokratik muhalefetin ülkenin üçüncü büyük partisi HDP'yi dışlayarak sağlanamayacağını kaydeden Demirtaş, siyasi iktidarın enerjisini HDP'ye saldırılara değil, toplumsal barış ve güvenliği sağlamaya harcaması gerektiğini söyledi.