10.02.2017 12:27 Selahattin Demirtaş'a 4 yıl hapis istemi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 2015 yılında Rusya ziyaretinin ardından Atatürk Havalimanında yaptığı açıklama sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 4 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede 9 kişinin BİMER'e farklı tarihlerde suç duyusunuda bulundukları ve Demirtaş'ın Rusya ziyareti sonrası Atatürk Havalimanı'nında konuşma yaptığı, bölücülük faaliyetinde bulundukları,Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını hiçe saydığı, söylediği sözlerin Türkiye Cumhuriyetine zarar verdiği belirtilerek hakkında yasal gereğinin yapılması istendiği ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Demirtaş'ın, suçlamalardan haberdar olması ve delillerini bildirilmesi için adresine çıkarılan davetiyeye rağmen süresinde savunması ve suçlamayla ilgili delillerini savcılığa ulaştırmadığı iddianamede belirtildi. Demirtaş'ın Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamaya iddianamede yer verilerek söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin görüş açıklama ve eleştiri sınırını aşan ifadeler olduğu ifade edildi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10'ncu maddesi kapsamında da değerlendirilemeyeceği belirtilen iddianamede şu ifadelere yer verildi: "Zira Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Madde içtihatlarında dahi ifade özgürlüğüne çeşitli sınırlar getirmiştir. Şüphesiz genel olaylarla ilgili konularda ve siyasi tartışma konularında açıklamalar yapılabilir. Bu demokratik toplumun önemli bir işlevidir. Ancak bu değerlendirmeler muhatabı kişilerin itibarı ve hakları konusunda belli sınırlamalara tabidir. Kendisine hakaret eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'dır. Bu hususta kabul edilebilir eleştiri sınırlarının normal bireyden daha geniş olması savunulabilir. Ancak Cumhurbaşkanı ve temsil ettiği makamın yasa tarafından sağlanan yasal korumadan da faydalanması gerektiği unutulmamalıdır. Şüphelinin açıklamasında kullandığı ifadelerin kabul edilebilir eleştiri sınırlarını aştığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığını kabul etmek gerekir".

Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenirken, iddianamenin kabulü halinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakim karşısına çıkacak.



