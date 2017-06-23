Sel suları çekilince tarlasından sazan çıktı

Eskişehir'de sel sularının tarlalardan çekilmesiyle toprak üzerinde kalan bir balığı çiftçinin yakalaması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Eskişehir'de sel sularının tarlalardan çekilmesiyle toprak üzerinde kalan bir balığı çiftçinin yakalaması cep telefonu kamerasına yansıdı. Eskişehir'e bağlı İnönü ilçesi başta olmak üzere bir çok ilçede sel afeti yaşanmıştı. İlçe belediyelerinin çalışmalarıyla yaralar sarılırken, sel afetinin ardından ilginç görüntüler de ortaya çıktı. İnönü ilçesinde Sarısu olarak adlandırılan suyun taşması sonucu, çiftçilik yapan Mehmet Yılmaz'ın tarlasında sel afeti meydana gelmişti. Annesi ile pancar tarlalarını kontrol etmeye giden Yılmaz'ın tarlasında davetsiz bir de misafir vardı. Hafif su birikintisinin arasında kalan sazan balığını gören Mehmet Yılmaz, şaşkınlıkla giderek büyük balığı kovasına koydu. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, kullanıcılar, "Selin hediyesi" yorumlarında bulundu.
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