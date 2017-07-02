Sel suları böyle sürükledi

Ukrayna'nın Donetsk kentinde sel sularına kapılan kadın, amatör kamera tarafından kaydedildi.

Ukrayna'nın Donetsk kentinde sel sularına kapılan kadın, amatör kamera tarafından kaydedildi.

Donetsk kentinde meydana gelen aşırı yağış, sele neden oldu. Selin aktığı yolun karşısına geçmek isteyen kadın da sulara böyle teslim oldu. Neyse ki kadın bir süre sürüklendikten sonra ayağa kalkabildi ve olayı ciddi bir yaralanma yaşamadan atlattı.

