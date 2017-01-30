Sel suları araçları sürükledi, binaları yıktı

Peru, şiddetli yağışların yol açtığı sellerle boğuşuyor.

Peru, şiddetli yağışların yol açtığı sellerle boğuşuyor.

Ülkede sel sularına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti. Sular otomobilleri bile sürükledi. Nehir kenarında yer alan tarihi bir otel de çöktü. Otel zamanında boşaltıldığı için olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

