Sel suları araçları sürükledi, binaları yıktı

Peru, şiddetli yağışların yol açtığı sellerle boğuşuyor.
Peru, şiddetli yağışların yol açtığı sellerle boğuşuyor. Ülkede sel sularına kapılan 4 kişi hayatını kaybetti. Sular otomobilleri bile sürükledi. Nehir kenarında yer alan tarihi bir otel de çöktü. Otel zamanında boşaltıldığı için olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
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