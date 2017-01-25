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Sektörel Güven Endeksleri azaldı
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Sektörel Güven Endeksleri azaldı

2017 yılı Ocak ayında perakende, hizmet ve inşaat sektörlerinde güven endeksi azaldı.

2017 yılı Ocak ayında perakende, hizmet ve inşaat sektörlerinde güven endeksi azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı Sektörel Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 2016 Aralık ayında 93,3 iken, 2017 Ocak ayında yüzde 6,2 oranında azalarak 87,5 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde 'iş durumunun' iyileştiğini, 'hizmetlere olan talebin' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'hizmetlere olan talebin' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,6, yüzde 3 ve yüzde 11,7 azaldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 95,5 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi 2017 Ocak ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 95,9 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. 'Mevcut mal stok seviyesinin' mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 0,1 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 3,5 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 74,8 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 76,1 iken, 2017 Ocak ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 74,8 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; gelecek üç aylık dönemde 'toplam çalışan sayısında' artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. "Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini" mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 6.8 azalırken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 6 arttı.


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