Sektörel güven endeksleri açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi haziranda 98,8 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi haziranda 98,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Haziran ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 102 iken, haziran ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 98,8 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde 'iş durumunun' iyileştiğini, 'hizmetlere olan talebin' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'hizmetlere olan talebin' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,1, yüzde 4,2 ve yüzde 0,4 azaldı.



PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 100,7 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 100,7 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. 'Mevcut mal stok seviyesinin' mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 1 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 0,4 arttı.



İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 86,7 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 86,3 iken, Haziran ayında yüzde 0,4 oranında artarak 86,7 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; 'alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini' mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'toplam çalışan sayısında' artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı endeksleri sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 0,1 arttı.

