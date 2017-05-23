Sektör güven endeksleri mayısta yükseldi

Perakende ticaret, hizmet ve inşaat sektörü güven endeksleri mayıs ayında yükseldi.

Perakende ticaret, hizmet ve inşaat sektörü güven endeksleri mayıs ayında yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı 'Sektörel Güven Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 99,9 iken, Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 102 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,7, yüzde 2,8 ve yüzde 0,9 arttı.



PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 102,8 DEĞERİNE YÜKSELDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında artarak 102,8 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 4,6 artarken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 1,7 azaldı.



İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 86,3 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 85,7 iken, Mayıs ayında yüzde 0,8 oranında artarak 86,3 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise azaldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 1,6 artarken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 0,5 azaldı.

