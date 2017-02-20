Şekip Mosturoğlu davayla ilgili bilgi verdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.

Bugün başlayan Şike Kumpası Davası hakkında, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "İnşallah sonunda adalet yerini bulur" ifadesini kullandı.



"ÖNEMLİ OLAN SAVUNMALARIN SAĞLIKLI YAPILMASI"

Dava hakkında bilgiler veren Mosturoğlu, "İlk etapta kimlik tespitleri yapıldı. Yarın sorgulamalar başlayacak ve 5 gün sürecek. Kalabalık olduğu için tabii ki uzun sürdü. Rutin giden bir dava söz konusu. Yakalama kararı olan firari sanıklar var. Onlar için yeni bir karar yok. Mahkeme uygun görürse gelmeyenler hakkında yakalama kararı çıkarılabilir. Bugün müştekilerin bazıları da gelmedi ve dosyada dilekçeleri vardı. O da bir süreç olacak. Çok sayıda sanık var ve ciddi bir vakit alabilir. Buradaki insanların hepsi suçlu diye bir şey yok ve masumiyet karinesinden yararlanıyorlar. Yargı önünde hesap verenler ya ceza alacak ya da beraat edecek. Burada önemli olan sağlıklı bir şekilde savunmanın yapılmasıdır. Bizim dönemimizde büyük bir baskı ortamı vardı ve savunma hakkı kullandırılmadı. 35 ila 85 yılla yargılanıyorlar" şeklinde konuştu.



"O DÖNEM KARANLIK BİR DÖNEMDİ"

O dönemde tutuklu yargılandıklarını ve ailelerinin üzerinden baskı kurulduğunu belirten Şekip Mosturoğlu, "Bir iddia var ve biz iddia tarafındayız. Biz iddia tarafıyız daha sonra mahkeme bir karar verecek, o saate kadar da masumiyet karinesinden istifade edecekler. Biz o dönemde edemedik ve suçlu ilan edildik. Savcının iddianame okuduğu bir dönem yaşadık ve duruşmaya çıkmadan önce alacağımız kararlar gazetelerde yazılıyordu. O dönem karanlık bir dönemdi. İnşallah sonunda adalet yerini bulur" diyerek sözlerini noktaladı.

